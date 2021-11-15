Розслідування штурму Конгресу: колишній радник Дональда Трампа здався ФБР

Колишній радник експрезидента США Дональда Трампа здався американському правосуддю. Стіву Беннону предʼявлено звинувачення за двома пунктами через неповагу до Конгресу США у звʼязку з розслідування штурму будівлі Конгресу 6 січня прихильниками Трампа.

Про це повідомляють CNN і CBS News.

Беннон відмовлявся співпрацювати зі слідством, посилаючись на заяви Трампа про права колишнього президента, які дозволяли засекретити низку документів.

Минулого тижня Беннона звинуватили у небажанні давати свідчення щодо подій 6 січня, а також у відмові надати документи комітету Палати представників, який веде розслідування.

Відповідно до закону США, визнання винним у неповазі до Конгресу означає визнання винним у злочині, за що загрожує штраф або тюремний строк до 1 року.

Протягом дня Беннон постане перед судом.