Расследование штурма Конгресса: бывший советник Дональда Трампа сдался ФБР

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа сдался американскому правосудию. Стиву Бэннону предъявлены обвинения по двум пунктам из-за неуважения к Конгрессу США в связи с расследованием штурма здания Конгресса 6 января сторонниками Трампа.
Об этом сообщают CNN и CBS News.
Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, ссылаясь на заявления Трампа о правах бывшего президента, которые позволяли засекретить ряд документов.
На прошлой неделе Бэннона обвинили в нежелании давать показания по поводу событий 6 января, а также в отказе предоставить документы комитету Палаты представителей, который ведет расследование.
В соответствии с законом США, признание виновным в неуважении к Конгрессу означает признание виновным в преступлении, за что грозит штраф или тюремный срок до 1 года.
В течении дня Бэннон предстанет перед судом.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- ФБР в итоге не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма. По этому делу к ответственности привлекли более 600 человек.
- 9 октября президент США Джо Байден отказал Трампу в праве сохранять конфиденциальность переписки сотрудников его администрации, которая касалась штурма здания Конгресса.