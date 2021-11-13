Напад на журналістів «Схем»: Із Укрексімбанку звільнили Ігоря Тельбізова, якого зустрічали оваціями

Наглядова рада Укрексімбанку розглянула інцидент із директором департаменту безпеки Ігорем Тельбізовим, якого оплесками зустріли після поновлення на посаді, і вирішила його звільнити. Саме він є одним із нападників на журналістів «Схем».

Про це йдеться у заяві банку від 12 листопада.

Також наглядова рада вирішила звільнити і керівника департаменту банківської безпеки банку Олега Осіпова.

Підстава для звільнення — невідповідність займаній посаді та роботі.

«Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики», — пояснила своє рішення наглядова рада.

9 листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та Осіпова. Там пояснили, що їхній статус підозрюваних у справі про напад на журналістів не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення. Вже 12 листопада зʼявилось відео, як поновленого на посаді Тельбізова зустрічають оваціями, а сам він каже, що «кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації».