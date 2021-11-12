Укрексімбанк оваціями зустрів поновленого на посаді директора з безпеки. Саме він напав на журналістів «Схем»

Працівники Укрексімбанку зустріли оплесками поновленого на посаді директора департаменту безпеки фінустанови Ігоря Тельбізова. Саме він є одним із нападників на журналістів «Схем» під час інтервʼю з тодішнім главою правління Євгеном Мецгером.

Відповідне відео опублікував позафракційний нардеп Гео Лерос.

«Кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації», – заявив Тельбізов, кланяючись перед колегами.

Ми надіслали у банк запит з проханням прокоментувати цю ситуацію та очікуємо на відповідь.

Девʼятого листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Там пояснили, що відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства одержання працівником статусу підозрюваного або обвинуваченого не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення.

Дії Тельбізова та Осіпова спершу слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища») та 126 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).