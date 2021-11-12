Укрэксимбанк овациями встретил восстановленного в должности директора по безопасности. Именно он напал на журналистов «Схем»

Работники Укрэксимбанка встретили аплодисментами восстановленного в должности директора департамента безопасности финучреждения Игоря Тельбизова. Именно он является одним из напавших на журналистов «Схем» во время интервью с тогдашним главой правления Евгением Мецгером.
Соответствующее видео опубликовал внефракционный нардеп Гео Лерос.
«Лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации», — с поклоном заявил Тельбизов коллегам.
Мы направили в банк запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию и ожидаем ответ.
Девятого ноября Укрэксимбанк возобновил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Там пояснили, что в соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения.
Действия Тельбизова и Осипова сначала следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 126 (Умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).
Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел при записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего работники банка отняли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранник был отпущен под личное обязательство.