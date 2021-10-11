Руководителю Укрэксимбанка Мецгеру избрали меру пресечения

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00. Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей.
Об этом в комментарии «Бабелю» сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Директору департамента информполитики банка Владимиру Пикалову также избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста.
Соответствующие решения вынесли судьи Голосеевского районного суда Киева.
«Сейчас еще на рассмотрении в суде ходатайство по третьему подозреваемому, охраннику. Ему просим личное обязательство», — отметила Максимец.
В 17:20 суд избрал меру пресечения и охраннику — личное обязательство.
7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. Сам Мецгер отстранен от должности на время служебного расследования и попросил прощения у журналистов.