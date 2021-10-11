Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности главыправления Укрэксимбанка

Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности главы правления Укрэксимбанка. Об этом он сообщил в Facebook вечером понедельника, 11 октября.

«Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления Укрэксимбанка. Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. [...] Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», — отметил Мецгер.

Он добавил, что, заключая соглашения с клиентами банка, сотрудники «всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности» — вероятно, так он отреагировал на журналистское расследование о кредите бизнесмену, который платит налоги в «ДНР».

Напомним, что 7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.