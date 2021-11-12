Напад на журналістів «Схем»: міністр фінансів засудив овації, якими працівники Укрексімбанку зустріли відсторонених працівників

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив обурення відео, на якому один із фігурантів справи про напад на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу. Він вимагає банк надати результати внутрішнього розслідування.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, така зухвала реакція працівників банку та поведінка керівника банківської безпеки свідчить про те, що вони не вважають, що вчинили протизаконно.

«Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банку оприлюднило результати службового розслідування», — наголосив міністр.

Він також підкреслив, що такі дії працівників банку підривають довіру не лише до нього самого, але і до держави, як власника банку.

9 листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Там пояснили, що відповідно до чинного трудового та кримінального процесуального законодавства одержання працівником статусу підозрюваного або обвинуваченого не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення.

Дії Тельбізова та Осіпова спершу слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).