Нападение на журналистов «Схем»: министр финансов осудил овации, которыми работники Укрэксимбанка встретили отстраненных сотрудников

Министр финансов Сергей Марченко выразил возмущение видео, на котором один из фигурантов дела о нападении на журналистов в Укрэксимбанке вернулся на работу. Он требует от банка предоставить результаты внутреннего расследования.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, такая дерзкая реакция работников банка и поведение руководителя банковской безопасности свидетельствуют о том, что они не считают, что поступили противозаконно.

«Поступок работников банка является не только препятствием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования», — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что такие действия работников банка подрывают доверие не только к нему самому, но и к государству, как владельцу банка.

9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Там пояснили, что в соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения.

Действия Тельбизова и Осипова сначала следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 126 (умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не причинили телесных повреждений).