Нападение на журналистов «Схем»: Из Укрэксимбанка уволили Игоря Тельбизова, которого встречали овациями

Наблюдательный совет Укрэксимбанка рассмотрел инцидент с директором департамента безопасности Игорем Тельбизовым, которого аплодисментами встретили после восстановления в должности, и решил его уволить. Именно он является одним из нападающих на журналистов «Схем».
Об этом говорится в заявлении банка от 12 ноября.
Также наблюдательный совет решил уволить и руководителя департамента банковской безопасности банка Олега Осипова.
Основание для увольнения – несоответствие занимаемой должности и работе.
«Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Игоря Тельбизова и Олега Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски», — пояснил свое решение наблюдательный совет.
9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и Осипова. Там объяснили, что их статус подозреваемых по делу о нападении на журналистов не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. Уже 12 ноября появилось видео, как восстановленного в должности Тельбизова встречают овациями, а сам он говорит, что «лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации».
Министр финансов Сергей Марченко выразил возмущение этим видео. По его словам, такая дерзкая реакция работников банка и поведение руководителя банковской безопасности свидетельствуют о том, что они не считают, что поступили противозаконно.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел при записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего работники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранник был отпущен под личное обязательство.
- Тельбизова и Осипова подозревают в незаконном изъятии журналистских материалов и в умышленном насилии в отношении съемочной группы.