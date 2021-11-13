Нападение на журналистов «Схем»: Из Укрэксимбанка уволили Игоря Тельбизова, которого встречали овациями

Наблюдательный совет Укрэксимбанка рассмотрел инцидент с директором департамента безопасности Игорем Тельбизовым, которого аплодисментами встретили после восстановления в должности, и решил его уволить. Именно он является одним из нападающих на журналистов «Схем».

Об этом говорится в заявлении банка от 12 ноября.

Также наблюдательный совет решил уволить и руководителя департамента банковской безопасности банка Олега Осипова.

Основание для увольнения – несоответствие занимаемой должности и работе.

«Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Игоря Тельбизова и Олега Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски», — пояснил свое решение наблюдательный совет.

9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и Осипова. Там объяснили, что их статус подозреваемых по делу о нападении на журналистов не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. Уже 12 ноября появилось видео, как восстановленного в должности Тельбизова встречают овациями, а сам он говорит, что «лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации».