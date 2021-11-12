За останні 24 тисячі років з початком нової ери людина спровокувала «безпрецедентно» швидкі зміни клімату

Науковці з Університету Аризони створили реконструкцію температур минулого, використовуючи дані з морських відкладів, щоб дізнатися, як змінювався клімат на Землі.

Дослідження показало, що люди спровокували таку зміну клімату, якої до цього не було в геологічному літописі, повідомляє Sciencealert.

«Наша реконструкція говорить про те, що нинішні температури є безпрецедентними за 24 тисячі років, а швидкість глобального потепління, спричиненого діяльністю людини, вища, ніж будь-коли раніше», — говорить науковиця Джесіка Тірні.

Ця робота, зокрема, підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, в якому сказано, що за останні дві тисячі років спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю.