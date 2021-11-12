За останні 24 тисячі років з початком нової ери людина спровокувала «безпрецедентно» швидкі зміни клімату

Науковці з Університету Аризони створили реконструкцію температур минулого, використовуючи дані з морських відкладів, щоб дізнатися, як змінювався клімат на Землі.
Дослідження показало, що люди спровокували таку зміну клімату, якої до цього не було в геологічному літописі, повідомляє Sciencealert.
«Наша реконструкція говорить про те, що нинішні температури є безпрецедентними за 24 тисячі років, а швидкість глобального потепління, спричиненого діяльністю людини, вища, ніж будь-коли раніше», — говорить науковиця Джесіка Тірні.
Ця робота, зокрема, підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, в якому сказано, що за останні дві тисячі років спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю.
Тірні та її колеги проаналізували 539 палеокліматичних записів, вік кожного з яких становить не менше чотирьох тисяч років. Разом ці дані охоплюють 24 тисячі років, починаючи від піку останнього льодовикового періоду, коли великий крижаний покрив займав більшу частину Північної півкулі, до сьогодні.
Аналіз показав, що основними рушійними силами зміни клімату за останні 24 тисячі років є відступ льодовикового покриву та підвищення рівня парникових газів.
Науковці наголошують, що у своєму дослідженні використали тільки одну кліматичну модель як ідеальну.
«Тепер ми намагаємося застосувати свій підхід до стародавнього клімату, який був теплішим, ніж сьогодні, тому що це наше можливе майбутнє», — каже Тірні.
- Влітку цього року Європейська комісія представила план досягнення так званої «кліматичної нейтральності» до 2050 року та скорочення викидів парникових газів на 55% до 2035 року. План передбачає заборону на продаж паливних авто та створення спецфонду.
- Про перехід на виробництво електроавто в цьому році оголосили Jaguar, Lamborghini, Mercedes та низка інших компаній. Виробництво змінюватиметься поступово.
- Також на кліматичному саміті COP26 у Глазго організація Christian Aid повідомила, що потепління в цьому столітті спричинить різке скорочення ВВП третини країн світу. Ідеться про економіку 65 найбільш уразливих країн.