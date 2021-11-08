Глобальне потепління у найближчі десятиліття призведе до різкого скорочення ВВП третини країн світу

Глобальне потепління вже в цьому столітті призведе до різкого скорочення ВВП третини країн світу. Ідеться про економіку 65 найбільш уразливих країн.

Відповідне дослідження провела організація Christian Aid, а його результати оголосили на кліматичному саміті COP26 у Глазго.

За даними фахівців, якщо Земля прогріється на 2,9 °С, то ці 65 країн зіткнуться з падінням ВВП у середньому на 20% до 2050 року та на 64% до 2100 року. Якщо зростання температур вдасться обмежити до 1,5 °С відповідно до зобовʼязань за Паризькою угодою, то скорочення ВВП становитиме 13% та 33%.

Відтак понад третина країн світу потребує негайної допомоги для надання їхнім економікам стійкості, щоб витримати наслідки глобального потепління — посуху, аномальну спеку, повені та шторми.

«На кону стоїть здатність країн Глобального Півдня до сталого розвитку», — заявила провідний автор дослідження Марина Андрієвич з Берлінського університету Гумбольдта.