На вершині льодовика Гренландії вперше за історію спостережень пішов дощ

У найвищій точці крижаного щита Гренландії, на висоті приблизно 3,2 тисячі метрів над рівнем моря, вперше за історію спостережень опади були у вигляді дощу, а не снігу. Про це повідомляє CNN.

Дощ на льодовику пройшов 14 серпня. Він тривав кілька годин і спровокував різке танення льодовика. Так, 15 серпня обсяг талої води в сім разів перевищив норму для цієї пори року. Але вже наступного дня цей показник повернувся до середніх значень.