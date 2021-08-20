На вершині льодовика Гренландії вперше за історію спостережень пішов дощ

У найвищій точці крижаного щита Гренландії, на висоті приблизно 3,2 тисячі метрів над рівнем моря, вперше за історію спостережень опади були у вигляді дощу, а не снігу. Про це повідомляє CNN.
Дощ на льодовику пройшов 14 серпня. Він тривав кілька годин і спровокував різке танення льодовика. Так, 15 серпня обсяг талої води в сім разів перевищив норму для цієї пори року. Але вже наступного дня цей показник повернувся до середніх значень.
Спостереження за погодою на крижаному щиті Гренландії ведуть з 1950 року на станції Summit Camp. Вона розташована на найвищій точці льодовика на висоті 3,216 метра над рівнем моря.
«Те, що відбувається, — це не просто тепле десятиліття або кілька таких в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно», — розповів CNN Тед Скамбос з Національного центру обробки даних про сніг і лід при Університеті Колорадо.
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