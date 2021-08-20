На вершине ледника Гренландии впервые за историю наблюдений пошел дождь

В наивысшей точке ледяного щита Гренландии, на высоте около 3,2 тысячи метров над уровнем моря, впервые за всю историю наблюдений осадки выпали в виде дождя, а не снега. Об этом сообщает CNN.

Дождь на леднике прошел 14 августа. Он продолжался несколько часов и спровоцировал резкое таяние ледника. Так, 15 августа объем талой воды в семь раз превысил норму для этого времени года. Но уже на следующий день этот показатель вернулся к средним значениям.