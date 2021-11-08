Глобальное потепление в ближайшие десятилетия приведет к резкому сокращению ВВП трети стран мира

Глобальное потепление уже в этом столетии повлечет за собой резкое сокращение ВВП трети стран мира. Речь идет об экономике 65 наиболее уязвимых стран.

Соответствующее исследование провела организация Christian Aid, а результаты объявили на климатическом саммите COP26 в Глазго.

По данным специалистов, если Земля прогреется на 2,9 °С, эти 65 стран столкнутся с падением ВВП в среднем на 20% к 2050 году и на 64% к 2100 году. Если рост температур удастся ограничить до 1,5 °С в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению, сокращение ВВП составит 13% и 33%.

Следовательно, более трети стран мира нуждаются в немедленной помощи для оказания их экономикам устойчивости, чтобы выдержать последствия глобального потепления — засуху, аномальную жару, наводнения и штормы.

«На кону стоит способность стран Глобального Юга к устойчивому развитию», — заявила ведущий автор исследования Марина Андриевич из Берлинского университета Гумбольдта.