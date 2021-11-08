Глобальное потепление в ближайшие десятилетия приведет к резкому сокращению ВВП трети стран мира

Глобальное потепление уже в этом столетии повлечет за собой резкое сокращение ВВП трети стран мира. Речь идет об экономике 65 наиболее уязвимых стран.
Соответствующее исследование провела организация Christian Aid, а результаты объявили на климатическом саммите COP26 в Глазго.
По данным специалистов, если Земля прогреется на 2,9 °С, эти 65 стран столкнутся с падением ВВП в среднем на 20% к 2050 году и на 64% к 2100 году. Если рост температур удастся ограничить до 1,5 °С в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению, сокращение ВВП составит 13% и 33%.
Следовательно, более трети стран мира нуждаются в немедленной помощи для оказания их экономикам устойчивости, чтобы выдержать последствия глобального потепления — засуху, аномальную жару, наводнения и штормы.
«На кону стоит способность стран Глобального Юга к устойчивому развитию», — заявила ведущий автор исследования Марина Андриевич из Берлинского университета Гумбольдта.
По данным исследования, восемь из десяти наиболее пострадавших стран расположены в Африке и две — в Южной Америке. Им грозит падение ВВП на 70% к 2100 году, если климат будет продолжать изменяться в соответствии с нынешними тенденциями, или на 40%, если потепление ограничится 1,5 °С.
Хуже всего ситуация прогнозируется в Судане, который может пережить снижение ВВП на 32% к 2050 году и на 84% к 2100 году.
Отметим, что этот доклад не принимает во внимание фактор адаптивных мер, внедрение которых могло бы частично смягчить экономический ущерб от глобального потепления.
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