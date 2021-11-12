За последние 24 тысячи лет с началом новой эры человек спровоцировал «беспрецедентно» быстрые изменения климата

Ученые из Аризонского университета создали реконструкцию температур прошлого, используя данные из морских отложений, чтобы узнать, как изменялся климат на Земле.

Исследование показало, что именно люди спровоцировали изменение климата, которого до этого не было в геологической летописи, сообщает Sciencealert.

«Наша реконструкция говорит о том, что нынешние температуры беспрецедентны за 24 тысячи лет, а скорость глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью, выше, чем когда-либо прежде», — говорит ученая Джессика Тирни.

Эта работа, в частности, подтверждает недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, в котором сказано, что за последние две тысячи лет сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью.