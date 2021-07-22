Mercedes полностью перейдет на производство электромобилей до 2030 года

Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдет на производство электрокаров. Об этом говорится в пресс-релизе компании Daimler, которая владеет брендом Mercedes.
Все новые модели будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого (до 2030 года) на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.
«Мы действительно хотим пойти на это и к концу десятилетия стать в основном электрическими, если не полностью», — заявил гендиректор Daimler Ола Келлениус и добавил, что расходы на традиционные технологии двигателей внутреннего сгорания будут близки к нулю в 2025 году.
Компания также планирует создать глобальную сеть зарядных станций и построить 8 новых заводов по всему миру, на которых будут производиться аккумуляторы для электромобилей. На реализацию своих планов в Mercedes выделили €40 миллиардов.
- Производители автомобилей Bugatti и Rimac объединяются в одну компанию и будут производить новые суперкары и электрокары.
- Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными. Цель компании — снизить выбросы CO2 на 50% к началу 2025 года.