Mercedes полностью перейдет на производство электромобилей до 2030 года

Mercedes до 2030 года полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдет на производство электрокаров. Об этом говорится в пресс-релизе компании Daimler, которая владеет брендом Mercedes.

Все новые модели будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого (до 2030 года) на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.