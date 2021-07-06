Производители автомобилей Bugatti и Rimac объединяются в одну компанию. Они будут производить новые суперкары и электрокары

Производитель суперкаров Bugatti, который принадлежит компании Porsche, и производитель электрокаров Rimac объявили об объединении в одну компанию.
Об этом пишет CNN.
В новом совместном предприятии Rimac будет иметь 55% акций, а Porsche — 45%. В то же время сама Porsche также имеет и 24% акций Rimac. Это означает, что в результате Porsche в новом предприятии будет контролировать чуть более 58% акций, но там сразу отметили, что это не даст им права решающего голоса.
В рамках партнерства совместное предприятие готовится выпускать новые суперкары и электрокары. В частности, они будут строить уже традиционный автомобиль Bugatti Chiron и полностью новый электрокар Rimac Nevera.
Оба производителя останутся в своих штаб-квартирах: Bugatti — во Франции, а Rimac — в Хорватии. Но главный офис новой компании будет располагаться в хорватской столице Загребе.
- Bugatti — французский производитель суперкаров, который был основан в 1909 году. В конце ХХ века компанию приобрел концерн Volkswagen. Основные марки производителя — Bugatti Chiron, Bugatti Divo и Bugatti Veyron.
- Rimac — хорватская автомобилестроительная компания, основанная в 2009 году. Специализируется на строительстве электрокаров. Основные марки — Rimac Concept One и Rimac Concept S.