Производители автомобилей Bugatti и Rimac объединяются в одну компанию. Они будут производить новые суперкары и электрокары

Производитель суперкаров Bugatti, который принадлежит компании Porsche, и производитель электрокаров Rimac объявили об объединении в одну компанию.

Об этом пишет CNN.

В новом совместном предприятии Rimac будет иметь 55% акций, а Porsche — 45%. В то же время сама Porsche также имеет и 24% акций Rimac. Это означает, что в результате Porsche в новом предприятии будет контролировать чуть более 58% акций, но там сразу отметили, что это не даст им права решающего голоса.

В рамках партнерства совместное предприятие готовится выпускать новые суперкары и электрокары. В частности, они будут строить уже традиционный автомобиль Bugatti Chiron и полностью новый электрокар Rimac Nevera.

Оба производителя останутся в своих штаб-квартирах: Bugatti — во Франции, а Rimac — в Хорватии. Но главный офис новой компании будет располагаться в хорватской столице Загребе.