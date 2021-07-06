Виробники автомобілів Bugatti та Rimac об’єднуються в одну компанію. Вони виготовлятимуть нові суперкари та електрокари

Виробник суперкарів Bugatti, який належить компанії Porsche , та виробник електрокарів Rimac оголосили про об’єднання в одну компанію.

Про це пише CNN.

У новому спільному підприємстві Rimac матиме 55% акцій, а Porsche — 45%. Водночас сама Porsche також має і 24% акцій Rimac. Це означає, що в результаті Porsche у новому підприємстві контролюватиме трохи більше 58% акцій, але там одразу зазначили, що це не даватиме їм права вирішального голосу.

У рамках партнерства спільне підприємство готується випускати нові суперкари та електрокари. Зокрема, вони будуватимуть вже традиційний автомобіль Bugatti Chiron та повністю новий електрокар Rimac Nevera.

Обидва виробники залишаться у своїх штаб-квартирах: Bugatti — у Франції, а Rimac — у Хорватії. Але головний офіс нової компанії розташовуватиметься у хорватській столиці Загребі.