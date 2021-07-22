Mercedes повністю перейде на виробництво електромобілів до 2030 року

Mercedes до 2030 року повністю відмовиться від випуску автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння і перейде на виробництво електрокарів. Про це йдеться у пресрелізі компанії Daimler, що володіє брендом Mercedes.

Усі нові моделі будуть працювати на електриці вже з 2025 року, але протягом пʼяти років після цього (до 2030 року) на заводах компанії продовжать випускати старі моделі з двигунами внутрішнього згоряння.