Усі Lamborghini до 2024 року стануть гібридними

Італійський виробник спортивних авто Lamborghini перейде до випуску гібридних і електричних моделей у рамках нового плану розвитку Direzione Cor Tauri. Із 2024 року модельний ряд марки буде складатися виключно з гібридів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Мета компанії — знизити викиди CO2 на 50% до початку 2025 року.

«План електрифікації Lamborghini — це новий курс, необхідний в контексті радикально мінливого світу. Ми хочемо внести свій вклад, продовжуючи знижувати вплив на навколишнє середовище за допомогою конкретних проєктів», — заявив глава компанії Стефан Вінкельманн.