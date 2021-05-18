Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными

Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini перейдет к выпуску гибридных и электрических моделей в рамках нового плана развития Direzione Cor Tauri. С 2024 года модельный ряд марки будет состоять исключительно из гибридов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цель компании — снизить выбросы CO2 на 50% к началу 2025 года.

«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать влияние на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — заявил глава компании Стефан Винкельманн.