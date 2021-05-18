Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными

Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini перейдет к выпуску гибридных и электрических моделей в рамках нового плана развития Direzione Cor Tauri. С 2024 года модельный ряд марки будет состоять исключительно из гибридов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Цель компании — снизить выбросы CO2 на 50% к началу 2025 года.
«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать влияние на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — заявил глава компании Стефан Винкельманн.
В последующие четыре года концерн инвестирует более €1,5 миллиарда в электрификацию авто. Реализация плана разделена на три этапа. На первом из них (2021—2022 годы) компания планирует заниматься разработкой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — как дань истории компании.
Следующим этапом станут гибриды: в 2023 году компания планирует запустить первый серийный автомобиль. К концу 2024 года все автомобили Lamborghini станут гибридными.
Сейчас модельный ряд Lamborghini состоит из кроссовера Urus и суперкаров Aventador и Huracan. Первый серийный электромобиль Lamborghini планируют представить до 2030 года. Никакой информации об этой модели нет, но известно, что электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы.
- Во всем мире растут продажи электрокаров, а больше всего — в Китае. Сейчас по объемам поставок лидирует Tesla.
- Китайская компания Xiaomi планирует изготавливать электрокары. Сейчас всемирно известный производитель гаджетов становится последним в ряду высокотехнологичных фирм, которые присоединились к гонкам по выпуску авто с электродвигателями.
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