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Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными

Rob Brewer / Flickr

Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini перейдет к выпуску гибридных и электрических моделей в рамках нового плана развития Direzione Cor Tauri. С 2024 года модельный ряд марки будет состоять исключительно из гибридов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цель компании — снизить выбросы CO2 на 50% к началу 2025 года.

«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать влияние на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — заявил глава компании Стефан Винкельманн.

В последующие четыре года концерн инвестирует более €1,5 миллиарда в электрификацию авто. Реализация плана разделена на три этапа. На первом из них (2021—2022 годы) компания планирует заниматься разработкой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — как дань истории компании.

Следующим этапом станут гибриды: в 2023 году компания планирует запустить первый серийный автомобиль. К концу 2024 года все автомобили Lamborghini станут гибридными.

Сейчас модельный ряд Lamborghini состоит из кроссовера Urus и суперкаров Aventador и Huracan. Первый серийный электромобиль Lamborghini планируют представить до 2030 года. Никакой информации об этой модели нет, но известно, что электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы.