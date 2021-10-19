Xiaomi начнет производить собственные электрокары в 2024 году

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что китайский производитель смартфонов начнет массовое производство собственных электромобилей в первой половине 2024 года.
Об этом он заявил на мероприятии для инвесторов, сообщает Reuters.
После этого заявления акции Xiaomi подскочили на 5,4% — до 22,50 гонконгских долларов ($2,89), что является самым высоким дневным ростом в процентах с 12 мая. Пока неизвестно, будет Xiaomi производить автомобили самостоятельно или в партнерстве с другими автопроизводителями.
Как пишет китайский портал My Drivers, Лей Цзюнь заявил, что электромобиль Xiaomi станет «последним крупным продуктом в его жизни», и он сделает все возможное, чтобы развивать это направление бизнеса компании.
Первый завод Xiaomi по производству электрокаров будет расположен в пригороде Пекина, в городе Ичжуан. Сейчас в отделе исследований и разработки проекта уже работает 453 человека.
В марте Xiaomi заявила, что обязуется инвестировать $10 миллиардов в новое подразделение по производству электромобилей в течение следующих десяти лет.
- Производители автомобилей Bugatti и Rimac объединяются в одну компанию и будут производить новые суперкары и электрокары.
- Все Lamborghini до 2024 года станут гибридными. Цель компании — снизить выбросы CO2 на 50% к началу 2025 года.
- Mercedes до 2030 года также полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдет на производство электрокаров.