Xiaomi начнет производить собственные электрокары в 2024 году

После этого заявления акции Xiaomi подскочили на 5,4% — до 22,50 гонконгских долларов ($2,89), что является самым высоким дневным ростом в процентах с 12 мая. Пока неизвестно, будет Xiaomi производить автомобили самостоятельно или в партнерстве с другими автопроизводителями.

Об этом он заявил на мероприятии для инвесторов, сообщает Reuters .

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что китайский производитель смартфонов начнет массовое производство собственных электромобилей в первой половине 2024 года.

Как пишет китайский портал My Drivers, Лей Цзюнь заявил, что электромобиль Xiaomi станет «последним крупным продуктом в его жизни», и он сделает все возможное, чтобы развивать это направление бизнеса компании.

Первый завод Xiaomi по производству электрокаров будет расположен в пригороде Пекина, в городе Ичжуан. Сейчас в отделе исследований и разработки проекта уже работает 453 человека.

В марте Xiaomi заявила, что обязуется инвестировать $10 миллиардов в новое подразделение по производству электромобилей в течение следующих десяти лет.