«Газпром» підвищив обсяги транзиту газу через Україну до максимальних

Російська компанія «Газпром» замовила максимальні обсяги транзиту газу через Україну. Також почали збільшувати обсяг поставок через Польщу.

Про це пише Інтерфакс.

На середу «Газпром» підвищив свою заявку до максимальних значень — 109,3 мільйона кубічних метрів. На вівторок там бронювали 100,2 мільйона кубічних метрів, а в понеділок прокачали фактично 88,6 мільйона.

Також зросли заявки на використання газопроводу «Ямал — Європа» через Білорусь та Польщу — до 31 мільйона кубічних метрів.

Напередодні «Газпром» оголосив про затвердження плану та початок наповнення європейських сховищ газом на листопад. Компанія почала нарощувати потік газу в Європу.