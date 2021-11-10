«Газпром» повысил объемы транзита газа через Украину до максимальных

Российская компания «Газпром» заказала максимальные объемы транзита газа через Украину. Также начали увеличивать поставки через Польшу.

Об этом пишет Интерфакс.

На среду «Газпром» повысил свою заявку до максимальных значений — 109,3 миллиона кубических метров. Во вторник там бронировали 100,2 миллиона кубических метров, а в понедельник прокачали фактически 88,6 миллиона.

Также выросли заявки на использование газопровода «Ямал — Европа» через Беларусь и Польшу — до 31 миллиона кубических метров.

Накануне «Газпром» объявил об утверждении плана и начале наполнения европейских хранилищ газом на ноябрь. Компания начала наращивать поток газа в Европу.