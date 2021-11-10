«Газпром» повысил объемы транзита газа через Украину до максимальных

Российская компания «Газпром» заказала максимальные объемы транзита газа через Украину. Также начали увеличивать поставки через Польшу.
Об этом пишет Интерфакс.
На среду «Газпром» повысил свою заявку до максимальных значений — 109,3 миллиона кубических метров. Во вторник там бронировали 100,2 миллиона кубических метров, а в понедельник прокачали фактически 88,6 миллиона.
Также выросли заявки на использование газопровода «Ямал — Европа» через Беларусь и Польшу — до 31 миллиона кубических метров.
Накануне «Газпром» объявил об утверждении плана и начале наполнения европейских хранилищ газом на ноябрь. Компания начала наращивать поток газа в Европу.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2 000. Причина столь высокой цены — ограниченные запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию. В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ. Также в Кремле заявили, что для наращивания транзита через Украину Европа должна увеличить закупку газа.
- В октябре Украина предложила Европе дополнительный транзит 55 миллиардов кубометров газа по «специальным условиям».
- После этого президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в подземные хранилища в Европе, где сейчас менее 190 тысяч кубометров. Глава компании Алексей Миллер заявил, что заполнять хранилища начнут после 8 ноября.