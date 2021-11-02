«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу в 2022 році

Російська компанія «Газпром» відмовилася бронювати додаткові потужності газотранспортної системи (ГТС) України та Польщі з січня до вересня 2022 року, що могло збільшити обсяги постачання палива до Європи.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, повідомляє Интерфакс.

Так, «Оператор ГТС України» запропонував 9,8 млн куб. м на добу на газовимірювальній станції «Суджа» та 5,2 млн куб. м на добу — на станції «Сохранівка». Обидві пропозиції залишилися незатребуваними.