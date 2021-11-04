«Штампування санкцій». Аваков розповів, як йому перед засіданням РНБО давали папку з прізвищами, а деяких навіть не було у списках

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Рада національної безпеки та оборони ухвалює рішення про санкції без доказової бази за вказівкою президента України. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24». «РНБО у нас перетворилася на хайпі на ситуацію штампування санкцій. Я не хотів брати у цьому участь. РНБО не може бути органом виконавчої влади, тим більше РНБО не може бути судовим органом, який призначає винних. У моєму розумінні РНБО — це орган, який розробляє стратегії, стратегії обговорюються, ухвалюються та імплементуються указами президента», — зауважив ексміністр.

За словами Авакова, перед кожним засіданням РНБО, за декілька хвилин до початку, йому давали папку зі списками компаній чи людей, а коли він запитував, на підставі чого ухвалено рішення, отримував пропозицію подивитися оперативну довідку. «У мене таких довідок — повний стіл завалений. З них половина неправда, а половину треба допрацьовувати», — додав він. На думку колишнього глави МВС, ця ситуація є «гігантською проблемою», оскільки повертається «вертикалізація влади без балансу».