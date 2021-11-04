«Штампование санкций». Аваков рассказал, как ему перед заседанием СНБО давали папку с фамилиями, а некоторых даже не было в списках

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принимает решения о санкциях без доказательной базы по указке президента Украины. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24». «СНБО у нас превратился на хайпе в ситуацию штампования санкций. Я не хотел участвовать в этом. СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более СНБО не может быть судебным органом, назначающим виновных. В моем понимании СНБО это орган, который разрабатывает стратегии, стратегии обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента», — отметил экс-министр.

По словам Авакова, перед каждым заседанием СНБО, за несколько минут до начала, ему давали папку со списками компаний или людей, а когда он спрашивал, на основании чего принято решение, получал предложение посмотреть оперативную справку. «У меня таких справок — полный стол завален. Из них половина неправда, а половину нужно дорабатывать», — добавил он. По мнению бывшего главы МВД, эта ситуация является «гигантской проблемой», поскольку возвращается «вертикализация власти без баланса».