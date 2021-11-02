Кандидат в министры Верещук обещает аудит всех решений СНБО

Нардеп от «Слуги народа», глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила, что в случае назначения на должность вице-премьер-министра, министра реинтеграции временно оккупированных территорий она проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Укринформ.
«Одним из моих первых шагов будет проведение аудита законопроектов и законов, которые должны действовать, но почему-то не действуют, всех решений СНБО, которые введены в действие указами президента, а также стратегии», — сказала Верещук.
Она напомнила о принятии 29 сентября плана по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма, указав, что из 158 шагов этой стратегии 95 относятся к сфере Министерства реинтеграции. Девять шагов должны быть выполнены до конца года.
- 1 ноября на заседании фракция СН решила отправить в отставку министра экономики Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана. В четверг, 4 ноября, будут назначать новых министров. Также будут назначать нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поскольку Алексей Резников претендует на пост министра обороны. Ожидается, что его место займет Верещук.
- Под обещанный аудит должны попасть решения СНБО о санкциях, которые вводились против «воров в законе», граждан России и российского бизнеса, а также лиц, которые угрожают безопасности Украины.