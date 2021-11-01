Министр по вопросам стратегических отраслей Уруский подал заявление об увольнении

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, вице-премьер-министр Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады по собственному желанию. Его отставку теперь должна одобрить Рада.

По данным «Бабеля», на место Уруского рассматривают руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина.