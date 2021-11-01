Министр по вопросам стратегических отраслей Уруский подал заявление об увольнении

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
По его словам, вице-премьер-министр Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады по собственному желанию. Его отставку теперь должна одобрить Рада.
По данным «Бабеля», на место Уруского рассматривают руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина.
- Сегодня, 1 ноября, в столичном КВЦ «Парковый» пройдет заседание фракции «Слуга народа», на котором депутаты планируют рассмотреть кадровые изменения в правительстве.
- Сегодня в отставку также подал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его хотят назначить на должность министра обороны.