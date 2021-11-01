Міністр з питань стратегічних галузей Уруський подав заяву про звільнення

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
За його словами, віцепрем'єр-міністр Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради за власним бажанням. Його відставку тепер має схвалити Рада.
За даними «Бабеля», на місце Уруського розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.
- Сьогодні, 1 листопада, у столичному КВЦ «Парковий» пройде засідання фракції «Слуга народу», на якому депутати планують розглянути кадрові зміни в уряді.
- Сьогодні у відставку також подав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Його хочуть призначити на посаду міністра оборони.