Міністр з питань стратегічних галузей Уруський подав заяву про звільнення

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, віцепрем'єр-міністр Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради за власним бажанням. Його відставку тепер має схвалити Рада.

За даними «Бабеля», на місце Уруського розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.