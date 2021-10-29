На засіданні фракції «слуги» розглянуть кадрові зміни у чотирьох міністерствах. Хто претендує на посади

Першого листопада у столичному КВЦ «Парковий» пройде засідання фракції «Слуга народу», на якому депутати планують розглянути кадрові зміни в уряді та в керівництві апарату Верховної Ради.

За словами, речниці партії Юлії Палійчук, на засіданні обговорять обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

Також співрозмовник «Бабеля» у керівництві президентської фракції повідомив, що на посаду очільника Міністерства екології претендує чинний заступник міністра Руслан Стрілець. Раніше очільник цього відомства Роман Абрамовський подав у відставку.

А от на посаду міністра оборони розглядають чинного очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, натомість його посаду обійме нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський також може втратити свою посаду, оскільки на його місце розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.

Крім того, фракція може відправити у відставку міністра економіки Олексія Любченка, щоб призначити на його місце заступницю глави Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко.

Співрозмовник запевняє, що міністра соціальної політики Марину Лазебну поки не звільнятимуть з посади.