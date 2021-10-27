«Слуга народу» 1 листопада обговорить кадрові перестановки в Кабміні

Парламентська фракція «Слуги народу» 1 листопада обговорить кадрові перестановки у Кабінеті міністрів.
Про це «Бабелю» розповіла нардеп Євгенія Кравчук.
«У нас буде засідання фракції у понеділок напередодні пленарного тижня. Будемо обговорювати кадрові питання в Кабміні і порядок денний», — сказала вона. Нардеп не уточнила, кандидатури який саме членів уряду будуть обговорювати.
19 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку.
- 15 грудня 2020 року стало відомо, що міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали у відставку.
- Наступного дня Рада звільнила Бессараба, а відставку Абрамовського відклали.
- У вересні Арахамія анонсував восени заміну трьох-чотирьох міністрів.