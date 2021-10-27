«Слуга народа» 1 ноября обсудит кадровые перестановки в Кабмине

Фракция «Слуги народа» в понедельник, 1 ноября обсудит кадровые перестановки в Кабинете министров.
Об этом «Бабелю» рассказала нардеп Евгения Кравчук.
«У нас будет заседание фракции в понедельник в преддверии пленарной недели. Будем обсуждать кадровые вопросы в Кабмине и повестку дня», — сказала она. Нардеп не уточнила, кандидатуры каких именно членов правительства будут обсуждать.
19 октября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
- 15 декабря 2020 года стало известно, что Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку.
- На следующий день Рада уволила Бессараба, а отставку Абрамовского отложили.
- В сентябре текущего года Арахамия анонсировал замену трех-четырех министров.