«Слуга народа» 1 ноября обсудит кадровые перестановки в Кабмине

Фракция «Слуги народа» в понедельник, 1 ноября обсудит кадровые перестановки в Кабинете министров.

Об этом «Бабелю» рассказала нардеп Евгения Кравчук.

«У нас будет заседание фракции в понедельник в преддверии пленарной недели. Будем обсуждать кадровые вопросы в Кабмине и повестку дня», — сказала она. Нардеп не уточнила, кандидатуры каких именно членов правительства будут обсуждать.

19 октября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.