На заседании фракции «слуги» рассмотрят кадровые изменения в четырех министерствах. Кто претендует на должности

Первого ноября в столичном КВЦ «Парковый» пройдет заседание фракции «Слуга народа», на котором депутаты планируют рассмотреть кадровые изменения в правительстве и руководстве аппарата Верховной Рады.

По словам пресс-секретаря партии Юлии Палийчук, на заседании обсудят избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на эту должность сейчас является народный депутат Андрей Мотовиловец.

Также собеседник «Бабеля» в руководстве президентской фракции сообщил, что на должность главы Министерства экологии претендует действующий замминистра Руслан Стрелец. Ранее глава этого ведомства Роман Абрамовский подал в отставку.

А вот на должность министра обороны рассматривают действующего главу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, а его должность займет нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский также может потерять свою должность, поскольку на его место рассматривают руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина.

Кроме того, фракция может отправить в отставку министра экономики Алексея Любченко, чтобы назначить на его место заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.

Собеседник уверяет, что министра социальной политики Марину Лазебную пока не будут увольнять с должности.