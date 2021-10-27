В Офисе президента прокомментировали возможное назначение Алексея Резникова министром обороны

В Офисе президента прокомментировали возможное назначение министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Там посоветовали ждать официального решения президента, однако назвали Резникова «едва ли не оптимальной» кандидатурой.

Эту позицию «Бабелю» озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что такие разговоры «будут только мешать работать» действующему министру Тарану.

«Давайте все-таки не забегать вперед и дождемся официальных решений. Назначение министра обороны — это прерогатива президента, соответственно, когда президент озвучит свое решение, будут даны исчерпывающие ответы на все вопросы. На мой взгляд, Алексей Юрьевич Резников, имеющий чрезвычайно широкий кругозор и мощные аналитические способности, — едва ли не оптимальная кандидатура для любых важных кадровых решений. Минобороны как ключевой институт страны, где идет война, несомненно, выиграет от подобного назначения», — отметил Подоляк.