В Офісі президента прокоментували можливе призначення Олексія Резнікова міністром оборони

В Офісі президента прокоментували можливе призначення міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова міністром оборони замість Андрія Тарана. Там порадили чекати на офіційне рішення президента, однак назвали Резнікова «ледве не оптимальною» кандидатурою.

Цю позицію «Бабелю» озвучив радник голови ОП Михайло Подоляк, а прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що такі розмови «лише заважатимуть працювати» чинному міністру Тарану.

«Давайте все-таки не забігати наперед і дочекаємося офіційних рішень. Призначення міністра оборони — це прерогатива президента, відповідно, коли президент озвучить своє рішення, буде дано вичерпні відповіді на всі запитання. На мій погляд, Олексій Юрійович Резніков, який має надзвичайно широкий кругозір і потужні аналітичні здібності, — ледве не оптимальна кандидатура для будь-яких важливих кадрових рішень. Міноборони як ключовий інститут країни, де йде війна, безсумнівно, виграє від подібного призначення», — зазначив Подоляк.