Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Це рішення президента України. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі і вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але він хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Тако синергії ми, на жаль, не бачимо, але бачимо конфлікт», — сказав Никифоров.

Відтак Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО, відповідно Михайло Коваль покидає цю посаду.

А от на посаду головнокомандувача ЗСУ тепер призначили чинного командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.

Зазначимо, що на момент брифінгу Никифорова на сайті президента не було відповідних указів про кадрові зміни.