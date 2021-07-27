Рік тому на Донбасі почався черговий режим тиші. За цей час загинули 45 українських військових

Рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалось чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень.
Про це 27 липня повідомила Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі.
Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
Зазначимо, що 26 липня 2021 року бойовики поранили сімох українських бійців на Донбасі, один з них перебуває у важкому стані.
- 21 липня український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої на Донбасі.
- 10 липня стало відомо про загибель українського військового на Донбасі. Ще троє отримали різні травми.