Бойовики поранили сімох українських бійців на Донбасі. Один з них перебуває у важкому стані

Бойовики обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого поранення та травми отримали семеро військових.
Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.
Чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє — бойові травми. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до госпіталю. Стан здоров’я одного військовослужбовця — важкий, одного — середнього ступеня важкості, п’ятьох — задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
- 21 липня український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої на Донбасі.
- 10 липня стало відомо про загибель українського військового на Донбасі. Ще троє отримали різні травми.