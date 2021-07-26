Бойовики поранили сімох українських бійців на Донбасі. Один з них перебуває у важкому стані

Бойовики обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого поранення та травми отримали семеро військових.

Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.

Чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє — бойові травми. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до госпіталю. Стан здоров’я одного військовослужбовця — важкий, одного — середнього ступеня важкості, п’ятьох — задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.