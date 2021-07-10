На Донбасі загинув український військовий, ще троє отримали поранення

На Донбасі в зоні бойових дій через ворожий обстріл загинув український військовий. Ще троє отримали різні травми.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Де саме загинув військовий не вказано. Про поранених повідомляється, що вони доставлені в лікувальні установи і їх стан задовільний. Двоє з трьох отримали бойове травмування.

Всього протягом доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Противник відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів біля пунктів Зайцеве, Невельське, Новотошківське, Троїцьке, Авдіївка та інших.