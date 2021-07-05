На Донбасі загинув військовий. Ще троє отримали поранення

На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовий і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє командування Операції обʼєднаних сил.

Українська армія зазнала втрат у результаті ворожого обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Поранених шпиталізували. У штабі не повідомляють деталі обстрілу.

Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню російськими бойовиками. На місці обстрілу працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку.