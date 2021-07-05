На Донбассе погиб военный. Еще трое получили ранения

На Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военный и еще трое получили ранения.
Об этом сообщает командование Операции объединенных сил.
Украинская армия понесла потери в результате вражеского обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід». Раненых госпитализировали. В штабе не сообщают детали обстрела.
Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня российскими боевиками. На месте обстрела работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
- Днем ранее, 4 июля, на Донбассе боевики убили военного медика 93-й бригады. Он попал под обстрел.
- С начала 2021 года украинские войска потеряли 47 военнослужащих.