На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил пресс-центр ООС.

Обстоятельства гибели военного там не уточнили. В сообщении пресс-центра указано, что боец «получил ранения, несовместимые с жизнью».

Как сообщает командование, с начала суток зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня боевиками.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, они дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А у Авдеевки боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Нарушение режима прекращения огня также зафиксированы вблизи населенных пунктов Мирное и Березовое.

В сообщении пресс-центре ООС отмечается, что украинские бойцы открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.