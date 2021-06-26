На Донбассе у Песков погиб украинский военный

В Донецкой области вблизи населенного пункта Пески 26 июня погиб украинский военный. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток боевики дважды у Песков вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
- 20 июня боевики ранили гражданского жителя Авдеевки. Они обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов.
- 21 июня несколько боевиков подорвались на своих же минах в районе захваченного боевиками «ДНР» села Лозовое. В то же время подконтрольные боевикам СМИ писали, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли из минометов район села.