На Донбассе у Песков погиб украинский военный

В Донецкой области вблизи населенного пункта Пески 26 июня погиб украинский военный. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток боевики дважды у Песков вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.