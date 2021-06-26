На Донбасі біля Пісків загинув український військовий

У Донецькій області поблизу населеного пункту Піски 26 червня загинув український військовий. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.

Від початку доби бойовики біля Пісків двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.