Бойовики поранили цивільного жителя Авдіївки

Цивільний житель Авдіївки (Донецька область) був поранений у суботу внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків.
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
За даними штабу ООС, бойовики обстріляли населений пункт із великокаліберних кулеметів. Постраждалий — місцевий житель 1989 року народження — отримав кульове поранення. «Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу і доправили до лікувального закладу», — йдеться в повідомленні.
- У лютому Служба безпеки України порушила кримінальне провадження через загибель мешканця Луганщини після дистанційного мінування населеного пункту бойовиками.