На Донбассе погибла группа боевиков. В штабе ООС заявили, что они подорвались на своих же минах

На Донбассе в районе захваченного боевиками «ДНР» села Лозовое (Ясиноватский район) пророссийские силы понесли потери.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Накануне, 21 июня, подконтрольные боевикам СМИ писали, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли из минометов район указанного села, в результате чего трое боевиков были убиты и еще один получил тяжелые ранения. При попытке эвакуации тел якобы из-за «обстрела санитарного автомобиля» погиб еще один боевик и четверо получили ранения.

В штабе Операции объединенных сил заявили, что боевики подорвались на собственных минах, и украинские военные соблюдали режим тишины.

«Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа — и так же попала на собственное минное поле», — заявил начальник пресс-службы ООС Виталий Саранцев.

Он отметил, что взрывы произошли из-за того, что боевики часто хаотично минируют территории.