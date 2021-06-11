В «ЛНР» заявили о нападении украинской ДРГ и гибели пяти боевиков. В ВСУ уверяют, что те перестреляли друг друга после пьянки

Боевики «ЛНР» заявили, что украинская диверсионно-разведывательная группа напала на их блокпост возле поселка Голубовское и убила пятерых наемников. Но в Вооруженных силах Украины уверяют, что те перестреляли друг друга.

О смерти пятерых боевиков сообщила так называемая «народная милиция ЛНР» в своем Telegram-канале.

Там сообщили, что якобы украинская ДРГ напала на наблюдательный пост и убила пятерых боевиков. Их расстреляли в упор.

В то же время в ВСУ уверяют, что стрельба на наблюдательном посту боевиков случилась после распития алкоголя.

«На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, расположенного на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения несовместимые с жизнью своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство», — заявили в ОТУ «Север».

Как отметили украинские военные, для сокрытия низкого уровня дисциплины среди боевиков их главари обвиняют в этом ВСУ.