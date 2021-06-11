На Донбассе возле Водяного убит украинский военных. Боевики обстреляли позиции из гранатометов

Возле села Водяное (Приазовье) в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил, пророссийские боевики дважды вели огонь по украинским позициям из станковых и ручных гранатометов — боец получил тяжелые осколочные ранения и умер на месте.

Подробности гибели и данные военного не раскрываются.

В целом за сегодня, 11 июня, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Кроме вышеуказанных обстрелов, огонь велся по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра вблизи Водяного, которое возле Донецка, а также из гранатометов и пулеметов в направлении сел Опытное и Южное.